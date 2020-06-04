Почти 45 тыс. жителей Ингушетии остались без электроснабжения из-за непогоды

ТАСС, 4 июня. Почти 45 тыс. жителей Ингушетии остались без света в результате сильного ветра и дождя, обрушившихся на регион накануне вечером. Об этом сообщается в четверг на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) происходят отключения в электрических сетях... По состоянию на 23:00 (3 июня - прим. ТАСС) были отключены ВЛ 6-35 кВ... Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей (около 44 900 человек)", - говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В результате непогоды в Ингушетии пострадали социальные объекты и жилые дома - сорваны кровли зданий, повалены деревья, отмечаются нарушения в системе жизнеобеспечения республики. Сотрудники ГУ "Ингушавтодор" проводят работы по расчистке дорог, движение по которым затруднено из-за деревьев, поваленных в результате урагана.

Как ранее сообщала пресс-служба регионального МЧС, непогода с сильными дождями и ветром до 25 м/с продлится до конца суток 3 июня. По данным синоптиков, ночью 4 июня в Магасе идет небольшой дождь, скорость ветра достигает 1-6 м/ с.