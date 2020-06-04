Уровень воды в реке, подтопившей село в Хабаровском крае, опустился ниже опасной отметки

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Мая в подтопленном селе Нелькан Хабаровского края опустился ниже критической отметки в 560 см, достигнув к утру четверга 504 см. Вода ушла из дома и ряда подворий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"За минувшие сутки у села Нелькан Аяно-Майского района уровень воды в реке Мая снизился и к вечеру 3 июня уже составил 524 см, что ниже отметки неблагоприятного явления 560 см. На утро 4 июня уровень воды по данным автоматического гидропата - 504 см (- 49 см за сутки). В результате от воды освободились жилой дом и десять придомовых территорий", - говорится в распространенном релизе.

Подтопленными остаются еще 12 придомовых участков. Спад воды продолжается. Всего в селе с населением около 600 человек после разлива реки из-за интенсивного снеготаяния было подтоплено более 20 придомовых территорий и один жилой дом.

В Нелькане введен режим ЧС. Спасатели на месте наблюдают за паводковой обстановкой, на базе школы-интерната подготовлен пункт временного размещения. Жители от эвакуации отказались.

По прогнозам гидрологов, при смещении паводка на реке Мая подъем воды ожидается у села Аим Аяно-Майского района. Уровень воды там не должен достигнуть неблагоприятных или опасных отметок. В Хабаровском районе на реке Урми у села Кукан в настоящее время отмечается подъем воды на 55 см за сутки. Гребень паводка сместится в ближайшие сутки с дополнительным подъемом уровня воды на 20-40 см без угрозы подтопления.