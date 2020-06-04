ДВФУ запустил онлайн-встречи иностранных абитуриентов с преподавателями вуза

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) начал серию онлайн-встреч для иностранных абитуриентов, на которых они могут познакомиться с руководителями образовательных программ и преподавателями и задать вопросы об обучении и проживании в кампусе на Русском острове. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ДВФУ.

Минобрнауки ранее рекомендовал вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

"Благодаря онлайн-встречам в формате "вопрос-ответ в прямом эфире" сотрудники службы проректора по международным отношениям не только снимают большинство часто задаваемых вопросов, но и налаживают дистанционный контакт с будущими студентами. Уже на этапе подачи документов абитуриенты могут ощутить дружелюбную атмосферу университета. Рабочими языками вебинара стали английский, китайский и русский", - сообщила пресс-служба.

На таких встречах презентуют прежде всего программы, представляющие наибольший интерес для студентов из Китая, Бразилии, Индии, Республики Кореи, стран Африки, Юго-Восточной Азии, Персидского залива и СНГ. Среди таких программ - лечебное дело, международные отношения, менеджмент, экономика, лингвистика и филология, туризм и гостиничное дело, строительство, биология, информатика и ряд других. Вебинары проходят почти каждый день в течение июня, ориентированы на абитуриентов бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В Дальневосточном федеральном университете обучается более 3,5 тыс. иностранных студентов из 74 стран. Вуз ведет активную работу по усилению международных отношений, укрепляя позиции российского образования в АТР. Всего в международной сети партнеров ДВФУ более 280 образовательных и научных центров, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве.