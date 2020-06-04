{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В большинстве районов Приамурья возобновляют работу спортивные секции и клубы

Число тренирующихся не должно превышать 10 человек, обязательным условием является соблюдение социальной дистанции

ТАСС, 4 июня. Министерство спорта Амурской области разрешило спортивным залам в большинстве муниципалитетов вернуться к работе после перерыва из-за пандемии. Как сообщается в четверг на странице министерства в Instagram, приказ подписал министр Евгений Лобанов.

"Спортивные залы станут открыты для посещения во всем регионе, за исключением Благовещенска, Свободного и Белогорска, где сохраняется сложная эпидобстановка. Учреждения спорта уже могут приступить к работе, соблюдая необходимые ограничения", - говорится в сообщении.

Разрешается проводить занятия при условии, что количество тренирующихся не превышает 10 человек и с соблюдением социальной дистанции. Также необходимо будет следить за состоянием здоровья работников: измерять температуру и отстранять от работы тех, у кого имеются признаки инфекционного заболевания. Обработка контактных поверхностей инвентаря и тренажеров должна проводиться перед или после их использованием каждым посетителем.

В Амурской области выявлено 566 случаев коронавирусной инфекции, 192 из которых завершились выздоровлением. Коэффициент распространения инфекции за сутки составил 0,9. В большинстве муниципалитетов региона разрешена торговля, в Зее и Белогорске работают предприятия общепита.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАмурская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Walmart временно убрала оружие и патроны с полок части магазинов в США
CNN сообщает, что такое решение было принято в связи с участившимися случаями мародерства, которыми сопровождаются протесты
Читать полностью