Мэр Хабаровска ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ушел на двухнедельную изоляцию из-за заразившегося коронавирусом нового типа члена его семьи. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Уважаемые хабаровчане, так вышло, что коронавирус не обошел стороной и мою семью. Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удаленно. Временно решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро. Ситуация неприятная, но, надеюсь, что все будет хорошо. Всем здоровья! Берегите себя!" - написал Кравчук.

В пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что мэр сдаст тесты на коронавирус.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано более 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. За прошлые сутки, выздоровели сразу 86 человек. Врачи объясняют эти цифры тем, что у более чем 20% пациентов болезнь протекает в легкой форме и у 34% - в средней. Поэтому шансы на выздоровление достаточно высоки, сообщается на сайте правительства региона.

"Наравне с выздоравливающими... отмечается и прирост заболевших. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 64 человек. По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе заболеваемость увеличилась на 25%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 171,3 случая на 100 тыс. жителей - это меньше, чем по России, но больше в сравнении с регионами ДФО", - говорится в сообщении. Причиной такой динамики могло стать то, что люди перестали соблюдать меры профилактики, отмечается в сообщении.