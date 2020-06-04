Северо-Восточный университет разработал мобильную систему дезинфекции при скоплении людей

ЯКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Инженеры Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии разработали мобильную систему дезинфекции при массовом скоплении людей. Комплекс можно установить при входе в общественные здания, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СВФУ.

"Проект отвечает требованиям Всемирной организации здравоохранения: использованы схемы тепловизора и системы термодатчиков, рецептура жидкостей, система очистки обуви с постоянной регенерацией поверхности, сборка генератора холодного тумана и система рециркуляции с ультрафиолетовой очисткой", - говорится в сообщении.

Мобильная дезинфекционная система "Страж" разработана на собственные средства инженеров международного центра "Future Skills: NEFU". "На сегодняшний день готов модельный ряд системы "Страж" для аэропортов, крупных офисных зданий, кинотеатров, вокзалов и речных портов. Имеются отдельные упрощенные модели для образовательных учреждений, малых предприятий и торговых центров", - сказали в университете.

"Надеемся найти инвесторов и первых потребителей. Возможен и наиболее вероятен вариант передачи технических карт и прав по системе роялти для инженерно-производственных компаний, пока таких практик в университете не было. Начинаем процесс патентования и привлечения инвесторов", - привели в пресс-службе слова директора центра Романа Гоголева.

В международном центре при СВФУ есть три кластера: инжиниринговый, IT и информационного моделирования зданий (т. н. технологии BIM - Building Information Model). Кластеры сформированы для высокотехнологичной и продвинутой профориентации, опережающего профессионального обучения и переподготовки работающих специалистов, экспертов, преподавателей.

Всего в Якутии зарегистрировано 2 308 случаев коронавируса, выздоровели 1 037 человек, умерли 10. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зафиксированы 432 277 заражений, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215.