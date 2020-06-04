На северных Курилах с 22:00 мск снимается режим ЧС по коронавирусу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Северо-Курильского городского округа на острове Парамушир (северные Курилы, Сахалинская область) в четверг приняли решение о снятии режима ЧС по коронавирусу, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Режим ЧС прекращает действовать с 06:00 5 июня 2020 года (4 июня 22:00 мск - прим. ТАСС)", - сообщил собеседник агентства.

Режим ЧС был введен на территории района 2 июня. У двух рыбаков с сейнера "Добрино" обнаружили коронавирусную инфекцию. Их эвакуировали рейсом санавиации в ближайшую больницу в Петропавловск-Камчатский (Камчатский край). Остальной экипаж прошел тестирование и был изолирован на судне. В администрации уточнили, что в городском округе выполнены все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия, выявлен круг общения заболевших моряков. Все контактировавшие с ними лица проверены на наличие коронавирусной инфекции. Зараженных нет.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидобстановкой, зарегистрированы 89 зараженных, 60 вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Все заболевшие прибыли на острова с материка.