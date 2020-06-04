На севере Хабаровского края выявили случаи заражения коронавирусом среди вахтовиков

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Очаг заболевания коронавирусом выявили на самой северной территории Хабаровского края - в Охотском районе. Медики зарегистрировали 12 случаев заражения, сообщили в четверг ТАСС в администрации района.

"У нас 12 случаев заражения. Девять человек - сотрудники рыбодобывающей компании, работающие вахтовым методом, еще три вахтовика заболели в компании, занимающейся перевозкой грузов", - сказал представитель районной администрации.

В Хабаровском крае, чтобы не допустить вспышки заболевания на труднодоступном севере региона, граждане, вылетающие авиарейсами в Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский и имени Полины Осипенко районы должны проходить карантин в течение двух недель до дня вылета в Хабаровске. Изоляцию вахтовиков, направляющихся на работу на север, должны обеспечить работодатели в согласованных с Роспотребнадзором обсерваторах. Люди с признаками заболевания сдают тест на коронавирус.

"В Охотском районе изолятора нет, поэтому вахтовики должны были пройти карантин в Хабаровске, этого сделано не было. В район они прилетели уже заболевшими", - сказали в администрации, уточнив, что среди жителей случаев заражения коронавирусной инфекцией в настоящее время нет.

Заболевшие изолированы на предприятиях. Под медицинским наблюдем находятся 35 контактных, у всех взяли тесты на коронавирус.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано более 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. За прошлые сутки, выздоровели сразу 86 человек. Врачи объясняют эти цифры тем, что у более чем 20% пациентов болезнь протекает в легкой форме и у 34% - в средней. Наравне с выздоравливающими отмечается и прирост заболевших. За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 64 человек. По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе заболеваемость увеличилась на 25%. Причиной такой динамики могло стать то, что люди перестали соблюдать меры профилактики.