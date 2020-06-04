Нижегородские власти выделят 9,6 млн руб. для подключения бизнеса к системе видеоаналитики

ТАСС, 4 июня. Власти Нижегородской области выделили 9,5 млн рублей из бюджета региона в качестве субсидий бизнесу на покупку камер для подключения к системе видеоаналитики, которая в автоматическом режиме фиксирует нарушения санитарно-эпидемического режима во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее в Нижегородской области, которая перешла к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, при условии, что они будут использовать систему видеоаналитики. Подключение к ней является добровольным.

"Всего в бюджете [на субсидии по покупке камер] заложено 9,6 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Всего заявку на подключение отправили около 500 предприятий и организаций, из них более 200 уже подключены, работают или готовы работать с этой системой.

Как отметили в пресс-службе, система видеоаналитики устанавливается в тех салонах красоты и парикмахерских, которые решили открыться на первом этапе снятия ограничений. Также система устанавливается в непродовольственных магазинах с площадью торгового зала свыше 400 кв. м.

"Камеры устанавливаются на входе в организацию, в помещении оказания услуги, а также при входе в зал обслуживания, таким образом, чтобы были видны коридоры. Камеры не устанавливаются в так называемых интимных зонах", - добавили в пресс-службе.

Принцип работы

Система видеоаналитики выделяет несколько типов нарушений. Для салонов красоты их пять: нарушение социальной дистанции между посетителями, отсутствие маски, халата на сотруднике, количество клиентов, которых обслуживают одновременно и количество посетителей на входе или выходе, так как между приемом клиентов должно пройти не меньше 20 минут для санитарной обработки помещения.

В непродовольственных магазинах с площадью торгового зала свыше 400 кв. м система видеоаналитики устанавливается на входе в магазин и на кассе. Она фиксирует наличие средств индивидуально защиты у сотрудников и число посетителей торгового зала.

"Видеопоток нигде не хранится и не записывается, анализ происходящего искусственный интеллект совершает в режиме онлайн. В случае фиксации нарушений создается документ с отметками этих самых нарушений и описанием. Все это в личном кабинете на портале "Карта жителя Нижегородской области" видит владелец организации, такой же документ видит сотрудник проверяющего органа в своем личном кабинете", - пояснили в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что система видеоаналитики вводится не для сбора штрафов, а для соблюдения дисциплины. "За грубые систематические нарушения у организаций будут отозваны разрешения на работу в период самоизоляции", - отметили в пресс-службе.

В Нижегородской области подтверждено 10 850 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 289 человек выписаны после выздоровления, 116 пациентов умерли.