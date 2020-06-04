Приставы будут принудительно взыскивать штрафы на 4 млн рублей с Twitter и Facebook

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Судебные приставы будут принудительно взыскивать с компаний Twitter и Facebook назначенные судом штрафы в размере 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.

Информация о возбуждении исполнительных производств появилась в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), они были заведены 2 июня. Кроме того, в банке данных числится исполнительное производство от 3 октября 2019 года о взыскании с Facebook штрафа в размере 3 тыс. рублей по решению мирового участка Таганского суда Москвы. Заниматься этими исполнительными производствами будет управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.

27 марта решение мирового судебного участка Таганского района Москвы оштрафовать Facebook на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных вступило в силу. 13 февраля суд постановил признать компании Facebook и Twitter виновными по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных") и назначить каждой их них штраф в размере 4 млн рублей. Компания Twitter ранее обжаловала данное решение.

Административные производства были возбуждены по инициативе Роскомнадзора из-за отказа соцсетей предоставить данные о российских пользователях. Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. В частности, из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.