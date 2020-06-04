В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 313 тыс. человек

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Около 313 тыс. человек остаются в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщили в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в России остаются 313 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки в стране было сделано еще 307 тыс. тестов на коронавирус. В общей сложности проведено уже более 11,7 млн таких исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.