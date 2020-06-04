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Реку Амур очистили от шести затонувших судов после вмешательства прокуратуры

Всего в Амурском бассейне находится 55 затонувших судов, которые создают опасность для судоходства и наносят ущерб экологии

ТАСС, 4 июня. Шесть затонувших судов подняли со дна реки Амур в Хабаровском крае после проверки природоохранной прокуратуры. В ведомстве установили, что всего в Амурском бассейне находится 55 затонувших судов, они создают опасность для судоходства и наносят ущерб экологии, сообщается в четверг на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Амурская бассейновая природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды в федеральном государственном бюджетном учреждения "Администрация Амурводпуть", на которое возложена обязанность по очистке акватории Амурского бассейна от затонувших судов. Собственниками подняты шесть затонувших судов", - говорится в сообщении.

По итогам проверки суды приняли решение о поднятии еще пяти затонувших объектов. Кроме этого, должностные лица администрации "Амурводпуть" привлечены к дисциплинарной ответственности, так как в организации не занимались поиском собственников и вопросами очистки водоема. "Информация о двух судах, судне "Шилка" и барже, затонувших у правого берега Амурской протоки в Хабаровском крае, в учреждении вообще отсутствовала", - уточняется в сообщении. Из него также следует, что на внутренних водных путях Амурского бассейна находится 55 затонувших судов.

В апреле в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили ТАСС, что за последние два года прокуроры заявили 17 исков о подъеме и утилизации затонувших судов. В 2017 году со дна Амура подняли теплоход "Георгий Седов" Амурского судостроительного завода, обязанность поднять корабли со дна Амура и Амурского лимана по решению суда также возложили еще на несколько портов и рыбодобывающих предприятий.

В водоемах на Дальнем Востоке за многие годы затонуло более тысячи судов, более 130 из них - в заливе Петра Великого Приморского края. Бесхозные корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем, Магаданской областью. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев поручил разработать закон, обязывающий собственника затонувшего судна осуществить или оплатить его подъем, так как оно создает опасность для навигации, ухудшают экологию.

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