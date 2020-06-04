Индийские военные примут участие в параде Победы 24 июня в Москве

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июня. /ТАСС/. Индийские военнослужащие примут участие в параде Победы, который состоится 24 июня на Красной площади в Москве. Об этом сообщил в четверг российским журналистам в Индии посол РФ в этой стране Николай Кудашев.

"Индия подтвердила участие своего контингента в параде Победы 24 июня. С нетерпением ожидаем прохода по Красной площади индийских военнослужащих. В настоящее время согласуем с индийскими партнерами практические аспекты предстоящего мероприятия", - сказал посол.

"В частности предполагается, что в дикторском тексте во время прохода парадного расчета будут отмечены как вклад Индии в победу над фашизмом, так и факт награждения в 1944 году индийских солдат Орденами Красной Звезды", - добавил Кудашев.

26 мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей и по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Индийцы-кавалеры советских орденов

Индийские военные (тогда состоявшие на службе Британской короны) не только воевали на фронтах Второй мировой войны, но и обеспечивали доставку грузов по так называемому южному, трансиранскому маршруту ленд-лиза, по которому шли в СССР оружие, боеприпасы, запчасти для техники и продовольствие через Иран и Ирак.

Поставки по южному маршруту начались в ноябре 1941 года. Тогда же начались и первые контакты индийских солдат с советскими военными. Храбрость индийских военных была замечена. Поэтому 23 мая 1944 года появился указ Президиума Верховного Совета Союза ССР за подписями председателя этого органа Михаила Калинина и секретаря Александра Горкина о награждении отличившихся иностранных военнослужащих. В их числе были и индийские военные - хавильдар (сержант) Гаджендра Сингх Чанд из Алморы и субедар (старший лейтенант) Нараян Рао Никкам из Бангалора, которые были награждены Орденами Красной Звезды.