Число зараженных коронавирусом на заводе в Орске возросло до 96

ОРЕНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Новые случаи коронавирусной инфекции выявили в четверг среди работников нефтеперерабатывающего завода в Орске Оренбургской области, членов их семей и знакомых. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

"За прошедшие сутки количество подтвержденных диагнозов COVID-19 [в Орске] увеличилось на 11 случаев. У сотрудников ОНОСа [ПАО "Орскнефтеоргсинтез"] десять новых случаев: трое из них - работники предприятия, семь - родственники и знакомые. Всего по очагу - 96 положительных результатов COVID-19", - сказано в сообщении. Накануне коронавирусная инфекции была диагностирована у троих сотрудников предприятия.

Очаг распространения новой коронавирусной инфекции на нефтеперерабатывающем предприятии в Орске выявили в конце мая, когда десять человек в Орске были госпитализированы с диагнозом "пневмония". Ранее вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что на карантин вынуждены уйти все сотрудники заводоуправления компании. По данным оперативного штаба Орска, было обследовано 773 человека. Первого июня Савинова отметила, что ситуация с заболеваемостью на заводе в Орске стабилизировалась.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области на 3 июня, в регионе официально зарегистрировано 2 085 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 1 241 человек, восемь умерли. В стационарах находятся 374 человека с диагнозом COVID-19: из них 23 пациента в тяжелом состоянии, четверо - на искусственной вентиляции легких, 76 пациентов получают кислородную поддержку. Еще 174 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.