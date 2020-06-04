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Более 3,5 тыс. единиц оборудования получит медцентр в Воронеже, который строят военные

Медучреждение оснастят компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, аппаратами ИВЛ

ТАСС, 4 июня. Многопрофильный медицинский центр в Воронеже, который строит Минобороны РФ, получит свыше 3,5 тыс. единиц медтехники, сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.

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В министерстве уточнили, что новый медцентр оснастят компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких. Всего "будет поставлено свыше 3,5 тыс. единиц медицинской техники и специального оборудования", сказали в Минобороны.

"На сегодняшний день уже произведена поставка 1,2 тыс. единиц медицинского оснащения, в том числе функциональные медицинские кровати, лабораторные приборы, увлажнители кислорода, медицинские консоли и прочее", - рассказали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что на строительной площадке работы ведутся круглосуточно, задействованы около 1,4 тыс. рабочих и 80 единиц специальной техники.

Строительство нового многопрофильного медицинского центра на 200 мест в Воронеже, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению, ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Контроль хода работ осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

По информации военного ведомства, сегодня ход строительства центра проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в Западный военный округ.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия коронавируса нового типа
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