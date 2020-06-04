В Крыму выздоровели более 70% зараженных коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Крыму за сутки увеличилось до 285 и превысило 70% от общего числа заразившихся в регионе. За последние сутки из больниц выписали еще 26 пациентов, сообщил в четверг на ежедневном брифинге заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" сообщил о шести новых случаях заражения за сутки, общее число пациентов с коронавирусом в республике достигло 405.

"За истекшие сутки, с учетом шести новых случаев коронавирусной инфекции, в медицинских организациях продолжают лечение 110 человек. Выписано с начала периода 285 человек, в том числе 26 за последние сутки", - сказал Лясковский.

Он также сообщил, что один из пациентов, который долгое время находился в тяжелом состоянии, умер. Еще пять человек остаются в тяжелом состоянии. 80 заразившихся в состоянии средней степени тяжести и 25 - в удовлетворительном состоянии.

Из общего числа случаев заражения новым коронавирусом 29 были завезены в Крым из-за границы, 74 - из других регионов России. 289 выявлены при обращении за медицинской помощью и у контактировавших с зараженными на полуострове, 13 - при лабораторном скрининге здоровых людей. Умерли за весь период пандемии 12 человек.