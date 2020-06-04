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Пандемия коронавируса нового типа

Более 2 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в Ростовской области

Число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 43

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Количество выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Ростовской области превысило 2 тыс. человек, следует из данных федерального оперативного штаба, опубликованных в четверг на портале стопкоронавирус.рф.

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Число зараженных в Ростовской области увеличилось до 5 557 человек, за сутки - на 184. При этом число выздоровевших пациентов в регионе выросло до 2 049 человек.

По данным управления информационной политики регионального правительства, в области умерли еще три пациента с подтвержденным коронавирусом. Ими стали женщина 79 лет и мужчина 80 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также мужчина 61 года с хроническим заболеванием легких. Оба мужчины поздно обратились за помощью. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 43 человек.

В Ростовской области продолжается постепенно снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Во вторник губернатор региона Василий Голубев сообщил о возобновлении плановой госпитализации и тренировок областных сборных команд. По словам главы региона, в области остается довольно высоким ежедневный темп прироста заболеваемости. В нескольких городах и районах отмечаются групповые случаи заражения новым коронавирусом, что осложняет обстановку.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 441 108 случаев заражения, выздоровели 204 623 человека, умерли 5 384.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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