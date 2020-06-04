В аэропорту Ижевска обновят радиомаячную систему посадки

ИЖЕВСК, 4 июня. /ТАСС/. Филиал Главгосэкспертизы России выдал положительные заключения на установку в аэропорту Ижевска новой радиомаячной системы посадки самолетов, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Казанский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на установку объектов новой радиомаячной системы, которая заменит устаревшее оборудование. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, систему будет эксплуатировать уральский филиал Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ. Сама система предназначена для передачи в том числе на борт воздушного судна информации о значении и знаке отклонения от номинальной траектории снижения, а также для определения моментов пролета характерных точек на траектории захода на посадку.

"Комплекс состоит из участков курсового и глиссадного радиомаяков, на каждом из которых планируется разместить антенно-мачтовое устройство, контрольные антенны, аппаратную и сопутствующие инфраструктурные объекты", - добавили в Главгосэкспертизе.

Работы проведут в рамках модернизации единой системы организации воздушного движения России, проект подготовлен АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Обновление аэровокзала

Как сообщал ТАСС в начале марта, по итогам открытого конкурса компания "Спектрум-Холдинг" была выбрана проектировщиком здания нового терминала в аэропорту Ижевска. В конце мая было представлено 6 вариантов фасада здания. Ранее гендиректор аэропорта Александр Синельников сообщал, что разработка концепции объекта и изготовление макета должны быть выполнена не позднее конца весны 2020 года, разработка проектной документации и инженерные изыскания - не позднее 30 сентября 2020 года, а выбор генподрядчика должен состояться не позднее 30 апреля 2021 года.

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, имеет статус аэропорта федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы. В начале 2019 года аэропорт получил разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре прошлого года - на прием Boeing 737-800. Полеты из Ижевска совершают в том числе авиакомпании "Ижавиа" и "Аэрофлот".