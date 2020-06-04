{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Контракты со строительными подрядчиками в Крыму будут расторгать за повторные нарушения

Глава республики отметил, что в регионе действуют подрядчики, срывавшие сроки исполнения контрактов более 20 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Крыма будут расторгать контракты с подрядчиками в строительной отрасли, допустившими срыв сроков исполнения обязательств во второй раз. Такое поручение в четверг на совещании по работе строительной отрасли региона дал глава республики Сергей Аксенов.

"Я считаю, что если подрядчик подводит во второй раз, то уже больше ждать не надо. В первый раз, я согласен, могут быть объективные вещи. Если повторно обещания нарушаются, не надо ждать непонятно чего, надо вступать в процедуру расторжения контрактов", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в регионе действуют подрядчики, срывавшие сроки исполнения контрактов более 20 раз.

В 2020 году в Крыму запланирована реализация федеральной целевой программы (ФЦП) в общей сложности по 242 объектам. В марте Аксенов сообщал, что объем средств на ремонт дорог в Крыму после поручения президента России Владимира Путина вырос примерно до 20 млрд рублей, что позволит до 2022 года привести в нормативное состояние более половины всех дорог региона.

Теги
РоссияКрым
Пандемия коронавируса нового типа
Первый зараженный коронавирусом умер в НАО
Как сообщили в пресс-службе региона, пациент умер от тяжелого прогрессирующего заболевания крови, COVID-19 был сопутствующим заболеванием
Читать полностью