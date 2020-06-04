В Саратове водители троллейбусов и трамваев объявили итальянскую забастовку

ТАСС, 4 июня. Прокуратура Саратовской области начала проверку после публикации в интернете о возможных нарушениях прав работников МУПП "Саратовгорэлектротранс", сообщает в четверг надзорное ведомство.

Ранее в группе "Трамваи и троллейбусы Саратов" "ВКонтакте" появилась информация, что утром на предприятие прошло профсоюзное собрание. Участники встречи, в частности, требовали повышения заработной платы и отставки руководства. В сообщении уточнялось, что до исполнения требований работники Кировского и Ленинского троллейбусных депо намерены объявить итальянскую забастовку.

Уточняется, что прокурор Саратова проводит встречу с коллективом предприятия, ведомство запросило документы, проводится их анализ.