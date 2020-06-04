Первый зараженный коронавирусом умер в НАО

ТАСС, 4 июня. Первый пациент, зараженный коронавирусом, умер в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Только что мне сообщили, что у нас умер пациент, у которого была коронавирусная инфекция. В Ненецкую окружную больницу он поступил с тяжелым хроническим заболеванием, позднее у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Пациент скончался от тяжелого прогрессирующего заболевания крови, ковидная инфекция - сопутствующее заболевание", - говорится в сообщении со ссылкой на врио главы региона Юрия Бездудного.