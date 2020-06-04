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Пандемия коронавируса нового типа

Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России улучшается

На его взгляд, "с какими-то более долгосрочными прогнозами все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что долгосрочные прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом следует давать с осторожностью, опираясь на мнение специалистов.

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"С прогнозами должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков в первую очередь. Этой информацией обладает Сергей Семенович [мэр Москвы Собянин] применительно к Москве, как к региону Российской Федерации", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Таким образом он прокомментировал мнение столичного градоначальника, который в интервью ТАСС сказал, что необходимость носить маски в Москве сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса, что может произойти в октябре или позднее.

"В целом применительно к стране специалисты констатируют положительную динамику [ситуации с коронавирусом], ситуация стабилизируется и улучшается, постепенно улучшается", - подчеркнул Песков. На его взгляд, "с какими-то более долгосрочными прогнозами все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом".

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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