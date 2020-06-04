ПФР запустил консультационный сервис по вопросам выплаты семьям с детьми

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис для информационной поддержки по вопросам единовременной выплаты семьям с детьми в связи с пандемией коронавируса. Если по прошествии восьми рабочих дней с момента подачи заявления семья не получила средства, родители могут направить обращение с помощью сервиса, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ПФР.

"Если по прошествии восьми рабочих дней с момента подачи заявления семья не получила средства, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей", - сообщили в пресс-службе.

В ПФР отметили, что регистрироваться на портале госуслуг для подачи обращения не требуется.

По последним данным, ПФР принял почти 13 млн заявлений семей о единовременной выплате 10 тыс. рублей более чем на 18 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня.