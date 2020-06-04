Церемония награждения Героев Труда пройдет 12 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Церемония награждения Героев Труда состоится 12 июня, а 24 июня в Кремле наградят лауреатов государственных премий в области литературы, искусства, науки и технологий, сообщил в четверг ТАСС советник президента по культуре Владимир Толстой.

"Планируется, что 12 июня, в День России, будет вручение [наград] Героям Труда. А награды лауреатам государственных премий в области литературы и искусства, науки и технологий будут вручаться 24 июня", - сказал Толстой.

Он добавил, что формат мероприятий будет определен непосредственно перед церемониями, в зависимости от общей эпидемиологической ситуации. "Пока предполагается торжественная обстановка, лауреаты, возможно, [будут] в сопровождении каких-то гостей, [будут присутствовать] деятели культуры. Но, конечно, это не будет так глобально, как обычно", - сказал собеседник агентства.