Регоператор "Куприт" ликвидировал свалку медотходов на берегу реки Вятки в Кирове

КИРОВ, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты регионального оператора "Куприт" ликвидировали свалку медицинских отходов, обнаруженную в конце мая на берегу реки Вятки. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление заместителю главы администрации города Кирова, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Девятнадцатого мая паблик "Злой кировчанин" соцсети "ВКонтакте" разместил публикацию о том, что на берегу Вятки жители города обнаружили выброшенные пробирки с биоматериалами и использованными средствами защиты, при этом некоторые пробирки были расколоты, а содержимое попало в воду. Прокуратура Кировской области организовала проверку соблюдения законодательства при обращении с отходами.

"На сегодняшний день специалистами регионального оператора "Куприт" работы по вывозу для последующей утилизации отходов завершены, свалка ликвидирована. По факту выявленных нарушений Кировской межрайонной природоохранной прокуратурой заместителю главы администрации города Кирова внесено представление", - говорится в сообщении.

По данным администрации Кирова, общий объем медицинских отходов составил около 500-600 кг. Региональное управление Роспотребнадзора инициировано возбуждение административного расследования по статье 6.35 КоАП РФ ("Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления").