Производители продуктов в Бурятии получили почти 6 млн рублей господдержки с начала года

УЛАН-УДЭ, 4 июня. /ТАСС/. Производителям продуктов питания в Бурятии оказали господдержку на сумму около 6 млн рублей в 2020 году. Среди получателей субсидий - местные компании, продукция которых вошла в состав сухих пайков для помощи семьям с детьми в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"За период с начала года предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности оказана государственная поддержка. Шесть компаний получили субсидии и средства на возмещение затрат на общую сумму более 5,8 млн рублей", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что господдержку на 3,65 млн рублей оказали кондитерской фабрике"Амта", 170 тыс. рублей получила компании "Рубин" для возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования в молочный цех. На сумму более 1 млн рублей возместили часть затрат компании "Байкальское", которая приобрела молоковоз. Более 1 млн рублей выплатили Бичурскому маслозаводу, сельскохозяйственным потребительским кооперативам "Рубин" и "Нива", закупающим молоко-сырье в хозяйствах местного населения и в крестьянско-фермерских хозяйствах.

В министерстве отметили, что пищевая промышленность Бурятии стабильно снабжает жителей республики основными продуктами питания, во время режима самоизоляции предприятия работают в штатном режиме, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. "В таких сложных условиях предприятиями не было допущено дефицита продовольствия местного производства благодаря своевременному формированию двухмесячных запасов основного сырья и бесперебойной работе предприятий", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсана Чирипова.

Продукция местных производителей включена в сухие пайки для льготной категории школьников. В продуктовые наборы вошли конфеты и печенья "Амты", "Бурятхлебпрома", консервы и колбасы "Бурятмяспрома" и "Селенги", молоко агрохолдинга "Молоко Бурятии".

В марте вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продовольственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минвостокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу поддержки таких проектов.