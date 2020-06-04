Завод под Тверью погасил долг по зарплате в 40 млн рублей перед 902 работниками

ТАСС, 4 июня. Руководство "Верхневолжского кожевенного завода", который расположен в городе Осташкове Тверской области, после вмешательства прокуратуры погасило перед 902 работниками долг по зарплате на сумму более 40 млн рублей. Деньги не были выплачены в марте и апреле 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Тверской области проведена проверка сведений о наличии задолженности по заработной плате перед работниками акционерного общества "Верхневолжский кожевенный завод". Задолженность по заработной плате перед 902 работниками организации за апрель и март 2020 года составила 40,8 млн рублей. В результате принятого комплекса мер задолженность по заработной плате погашена", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что генеральному директору предприятия было внесено представление, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ ("Неполная выплата заработной платы").

"Волжский кожевенный завод" - одно из старейших предприятий кожевенной промышленности России. Он основан в 1730 году, сейчас является одним из крупнейших работодателей Тверской области, численность рабочих и специалистов - более 1,2 тыс. человек. Завод производит около 70 видов дубленой кожи для обуви, аксессуаров, одежды и другой продукции.