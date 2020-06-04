Сильные дожди привели к подтоплениям в четырех регионах ЦФО

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Обильные и продолжительные дожди стали причиной паводков в населенных пунктах нескольких регионов Центрального Федерального округа. Так, в Рязанской области из берегов вышла река Шача, подтопив отдельные дома и приусадебные участки, в Калужской области подтопило три деревни, в Киреевском районе Тульской области - 55 домов, В Тамбове накануне затопило участок на пересечении улиц Чичерина и Мичуринской.

"За прошедшие сутки по всей Рязанской области выпали сильные осадки, местами небольшие, местами очень сильные. В Сараевском районе выпало 70 мм осадков, можно сказать, что это месячная норма, в Рязани - 30 мм, месячная норма для города составляет в июне составляет 67 мм", - сообщили ТАСС в Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Накануне из-за сильного дождя в Рязанской области выходила из берегов река Шача, подтопившая несколько приусадебных участков и участок дороги. Вечером ГУ МЧС по Рязанской области сообщило о том, что участки освободились от воды, однако разместило метеопредупреждение о сильном дожде.

В Тульской области 3 июня прошли сильные дожди, например, в Узловском районе, по данным регионального ЦГМС, за сутки выпало около 126 мм осадков при норме в 71 мм. Подтопленными оказались некоторые улицы, придомовые территории, районные власти организовали дополнительные сливы на плотине Трестовского пруда, чтобы не допустить ее размытия. В селе Дедилово Киреевского района, по информации пресс-службы ГУ МЧС, вечером в среду дождевая вода подтопила 55 приусадебных участков частных домов. В Суворовском районе размыло участок дороги местного значения "Ханино-Красное Михайлово", в ГУ МЧС по региону уточнили, что есть объездной путь.

Из-за резкого подъема воды в реке Веневка утром 4 июня оказался подтоплен низководный мост у населенного пункта слобода Стрелецкая Веневского района. "Нарушено прямое транспортное сообщение с двумя населенными пунктами: Нижняя Слобода и Верхняя Слобода. Социально значимых объектов в зоне подтопления нет, пострадавших нет. Имеется объездной путь", - отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Накануне сильный продолжительный дождь прошел в Тамбове, улицы города затопило, больше всего пострадал участок на пересечении улиц Чичерина и Мичуринской, на улицах работают сотрудники пожарно-спасательной части №3. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону, из-за непогоды происшествий в городе не было, но спасатели контролировали движение автомобилей, помогали водителям избежать аварийных ситуаций.

В Калужской области из берегов вышли реки Суходрев и Лужа. Сотрудники МЧС помогают добраться на другой берег жителям деревень Бородухино, Дубровка и Новостройка, где проживает около 150-200 человек.