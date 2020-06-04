В Ростовской области отменили действие справок и разрешений на перемещение к месту работы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области сделали очередной шаг по смягчению действующих в регионе ограничений, отменив действие справок и разрешений на перемещение к месту работы и обратно. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что необходимые изменения в постановление правительства Ростовской области в четверг утвердил губернатор региона Василий Голубев.

"В соответствии с внесенными поправками из постановления регионального правительства №272 исключены положения о необходимости иметь при следовании к месту работы и обратно справку или разрешение установленного образца", - говорится в сообщении.

Остальные положения постановления по-прежнему действуют, отметили в пресс-службе губернатора. В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции, особенно для граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, запрещены развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные и иные мероприятия с участием граждан. Продолжает действовать запрет на работу организаций общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонов, фитнес-центров. Дальнейшему снятию ограничений препятствует санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся. По последним данным, в регионе выявлено 5 557 случаев заражения коронавирусом, 2 049 человек выздоровели, 43 умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.