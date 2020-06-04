В КЧР взяли на контроль соблюдение прав медработников

ЧЕРКЕССК, 4 июня. /ТАСС/. Медики Карачаево-Черкесии, лечащие пациентов с коронавирусом, пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты, которое, по их мнению, привело к распространению инфекции среди медперсонала, на нехватку мест в госпиталях для заразившихся коронавирусом. По обращению медиков прокуратура начала проверки, возбуждено первое уголовное дело.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 4 июня в КЧР подтверждено 1354 случая заражения новым коронавирусом, 78 случаев выявлено за последние сутки. 550 человек госпитализированы. С начала пандемии в республике выздоровели 348 инфицированных, шестеро умерли. В Минздраве региона на выходных сообщали, что КЧР приблизилась к пику числа заражений коронавирусной инфекцией, спад ожидается в конце июня.

Руководство региона признает проблемы в ряде медучреждений и принимает меры для их решения.

Кадровые решения

В среду глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил на своей странице в Instagram, что встретился с коллективом станции скорой медицинской помощи Черкесска, который жаловался на недостаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты, а также на заниженный, по их мнению, размер заработной платы, и нашел недоработки как со стороны руководства станции, так и Минздрава республики. В связи с этим временным руководителем станции назначен министр труда и социального развития региона Анзор Охтов, который возглавлял это учреждение до назначения министром.

Как рассказал ТАСС зампредседателя профсоюзной организации черкесской станции скорой помощи Муратбий Хабичаев, коллектив учреждения был в непростом положении.

"Из 13 бригад на линию ежедневно выходят лишь четыре, вместе с Центром медицины катастроф работает всего семь машин "скорой", на город это мало. Люди на карантине, много заболевших сотрудников, один водитель умер, другой в госпитале, фельдшеров не хватает. Все началось из-за плохого качества средств защиты, заболеваемость пошла из-за этого. Буквально несколько дней назад, после встречи с министром [здравоохранения КЧР], привезли хорошие костюмы для фельдшеров и врачей, а до этого наш руководитель даже пальцем не двинул, чтобы все это сделать", - сказал Хабичаев.

По его словам, из-за претензий к руководству сотрудники станции скорой помощи ранее написали заявления об увольнении, однако продолжают работать. "Мы не отказываемся работать, мы не можем город бросить. 47 заявлений [об увольнении] написаны, готовы, но людей бросать в беде нельзя", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщил Темрезов, он поручил новому руководителю станции совместно с министерством обеспечить коллектив всем необходимым. "Должен быть сформирован двухнедельный запас средств индивидуальной защиты. Уже сегодня коллектив должен получить положенные региональные доплаты за работу с ковид-больными за май. Также приняли решение усилить скорую помощь Черкесска как машинами скорой помощи, так и дополнительными бригадами, которые будут сформированы из медицинских работников медицинских стационаров", - отметил глава республики.

Он также подчеркивал в соцсетях, что "правительству республики, главам городов и районов дано поручение держать на личном контроле оснащение больниц, поликлиник всем необходимым для работы не только с коронавирусными больными, но и с теми людьми, которым сегодня требуется медицинское обслуживание". "Мы продолжаем постоянно приобретать средства индивидуальной защиты. Если в первое время дефицит ощущался, были сложности в их приобретении, то сейчас с каждым днем мы наращиваем как объемы, так и запасы СИЗ", - писал он.

Проблемы в больницах

С нехваткой средств защиты столкнулись также сотрудники лечебных учреждений республики. "Я работаю в реанимации больше 30 лет, - рассказал ТАСС анестезиолог-реаниматолог из Карачаевска Алиса Ногайлиев. - Когда начался коронавирус, все проблемы усугубились - нет средств защиты, нет лекарств. <...> Перчатки дают, но не всегда".

Врач-терапевт из Карачаевска, который пожелал остаться неназванным, отметил, что в начале пандемии коронавируса из-за нехватки средств защиты были случаи инфицирования коронавирусом среди медиков. В настоящее время, говорит он, обеспеченность средствами защиты улучшилась. "Вчера я по городу обслужил 21 вызов - это и ковидные пациенты, и пациенты с диабетом, после каждого нужно менять костюмы, маски, перчатки. Половину из них нужно было отправлять в госпиталь, но мест нет", - сказал собеседник агентства.

"Очень много фейков"

По данным Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии, в регионе подтвержден 61 случай заражения медицинских работников коронавирусом. При этом, как сообщила ТАСС представитель министерства, существенная часть заражений произошла не на рабочем месте - по ее словам, медики "принесли инфекцию из бытовой среды". Она также отметила, что в республике нет дефицита средств индивидуальной защиты - медицинские работники, работающие в госпиталях с коронавирусными больными, обеспечиваются защитными костюмами, сотрудники амбулаторного звена - медицинскими масками, одноразовыми халатами, бахилами.

"Средства для этого были направлены из бюджета, плюс они (медицинские учреждения - прим. ТАСС) сами приобретали. За свой счет еще ни один медработник не купил ни один костюм и ни один одноразовый халат. Мы уже знаем тех людей, которые специально распространяют фейковую информацию о том, что нет средств защиты (СИЗ), - когда стали рассматривать и анализировать, оказалось, что именно эта больница получала по 900-1000 штук СИЗ", - сказала представитель министерства.

Она добавила, что потребности лечебных учреждений в средствах защиты, лекарствах, а также в медицинских кадрах растут в связи с увеличением количества заразившихся.

"Число инфицированных уже более тысячи, потребности будут и в некоторых лекарственных препаратов, и в пульсоксиметрах. Постоянно обновляется [необходимое] количество средств индивидуальной защиты. Мы мобилизовали медицинских работников из центров медпрофилактики, они помогают в поликлинике: занимаются заполнением амбулаторных карт, отвечают на звонки по горячей линии, принимают вызовы, чтобы разгрузить терапевтов. Здравоохранение мобилизовалось, при этом распространяется очень много фейков", - пояснила собеседница агентства.

Также, по ее словам, нет проблем с госпитализацией больных при наличии показаний. "У людей есть чувство страха, при этом их объективный статус абсолютно позволяет лечиться дома, и мы их оставляем на домашнем лечении. Все, у кого имеются показания, госпитализируются", - добавила представитель Минздрава.