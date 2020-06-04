В Калининграде выявили коронавирус у преподавательницы, готовившей выпускников к ЕГЭ

КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Преподавательница по обществознанию, готовившая выпускников к Единому государственному экзамену, заразилась коронавирусом в Калининграде. Об этом журналистам сообщила в четверг министр образования области Светлана Трусенева.

"Один учитель обществознания у нас заболел. Сейчас он находится в больнице", - сказала Трусенева, уточнив, что состояние педагога стабильное.

В региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией ТАСС уточнили, что речь идет о педагоге, работавшем в лицее №23 Калининграда. Преподавательница провела два занятия - с тремя и четырьмя учениками. Всем проводилась термометрия, дети сидели через две парты для соблюдения дистанции, занятия проходили в масках, использовались санитайзеры, сообщений о выявлении у детей вируса не поступало.

По данным регионального министерства образования, очные консультации по подготовке к ЕГЭ в регионе проходят около двух тысяч учащихся 11-х классов. Они занимаются в группах не более 10 человек с обязательным соблюдением масочного режима. Консультации проходят по разным предметам ежедневно.

В Калининградской области 11-й класс в этом году закончат 4,5 тыс. школьников. Очные занятия для них необязательны, и те, кто предпочитает готовиться к экзамену самостоятельно, в том числе из соображений безопасности, имеет такую возможность.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 июня в области подтверждено заражение коронавирусом 1 665 человек, в том числе 23 за прошедшие сутки, 718 человек выздоровели и выписаны из больниц, умерли 29, под медицинским наблюдением остаются 4 579 человек, в том числе 89 в условиях обсерватора.