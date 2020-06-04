Яровая просит Попову уточнить порядок определения готовности организаций к отдыху детей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") в четверг обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой конкретизировать для регионов порядок подтверждения готовности организаций к началу приема детей.

"С целью обеспечения безопасных условий отдыха детей мною направлено письмо главе Роспотребнадзора с просьбой конкретизировать порядок подтверждения на уровне территориальных органов Роспотребнадзора готовности организаций к началу приема детей", - передает слова Яровой ее пресс-служба.

Она напомнила, что во вторник по ее инициативе прошел общефедеральный семинар Минпросвещения по организации детской оздоровительной кампании, в ходе которого представители регионов задали много вопросов, относящихся к компетенции Роспотребнадзора. Например, одновременно действуют нормы СанПиН, утвержденные в 2013 году, и методические рекомендации, выпущенные 25 мая в условиях пандемии. Иногда эти требования отличаются друг от друга.

"Очевидно, что необходимо четко определить, каким именно актом какого должностного лица на региональном уровне должно подтверждаться соответствие организации детского отдыха требованиям методических рекомендаций. Принимая во внимание скорое начало детской оздоровительной кампании, мы просим в ближайшее время, а именно до 12 июня, дать соответствующие указания главным санитарным врачам регионов и разъяснения региональным межведомственным комиссиям по вопросам организации отдыха и оздоровления детей", - отметила Яровая.

Ранее были приняты законы, которыми закреплены полномочия органов власти всех уровней в сфере организации отдыха и оздоровления детей, а также введена обязательная разработка рекомендуемых туристских маршрутов, типового договора по организации детского отдыха, публичного реестра организаций детского отдыха.