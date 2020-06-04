Британский премьер призвал начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны мира начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения. Об этом он заявил на открытии третьего Глобального саммита по вакцинам, который Соединенное Королевство проводит в режиме видеоконференции.

Основная цель мероприятия, в котором по видеосвязи должны принять участие главы 35 государств и правительств, - сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год. Однако к саммиту приковано особенно пристальное внимание в свете пандемии коронавируса.

"Я призываю вас присоединиться к нам, усилить этот альянс, который спасает жизни людей и начать эру нового сотрудничества в области здравоохранения, что, по моему мнению, является сегодня первоочередной совместной целью на нашем веку", - сказал Джонсон.

Джонсон напомнил, что Великобритания в течение пяти лет перечислит на нужды альянса £1,65 млрд ($2,07 млрд).

Он призвал остальные страны помочь GAVI выполнить цель предстоящего мероприятия и собрать по меньшей мере дополнительные $7,4 млрд, чтобы защитить следующее поколение с помощью вакцин и уменьшить неравенство между странами в плане обеспеченности лекарственными препаратами.