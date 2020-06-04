Районные власти в Оренбургской области отменили постановление об изъятии детей из семьи

ОРЕНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Администрация Домбаровского района Оренбургской области отменила постановление об изъятии детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный. Об этом ТАСС сообщила в четверг начальник отдела по обеспечению деятельности областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Татьяна Шмелева.

Четверых детей из многодетной семьи органы опеки и полиция принудительно забрали 25 мая 2020 года на основании постановления главы Домбаровского района. Инцидент был снят на видео. На мать, которая отказалась отдавать детей, надели наручники, а позже оштрафовали за неподчинение требованиям полиции.

"Глава уже отменил [предыдущее] постановление. Выполнили рекомендации комиссии", - сказала Шмелева.

Отмена постановления дает право родителям забрать детей из дома ребенка, где они находятся сейчас, уточнили в комиссии. Однако, по информации пресс-службы правительства региона, семейная пара несколько дней назад выехала в Москву на запись телепрограммы. В Оренбургской области сейчас действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, и, в соответствии с указом губернатора, все приезжающие в регион обязаны 14 дней соблюдать полную самоизоляцию. При этом все социальные учреждения, в том числе дом ребенка, где находятся дети, закрыты на карантин.

В ходе прямого эфира в Instagram вице-губернатор, министр здравоохранения региона и председатель областной комиссии Татьяна Савинова сказала, что родители будут находиться две недели на самоизоляции. В это время с ними будут работать медицинские и социальные работники, психологи, которые помогут семье. После этого семья сможет воссоединиться.

Прокуратура и СК ранее начали проверку в связи с изъятием детей из семьи, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разобраться в ситуации, оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца. По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области намерена оказать семье необходимую психологическую и юридическую помощь.