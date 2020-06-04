Власти региона назвали основную причину изъятия детей из семьи в оренбургском поселке

ОРЕНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Основной причиной для решения об изъятии детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области, которое спустя полторы недели было отменено, стало неисполнение родителями своих обязанностей и угроза здоровью детей. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата губернатора и правительства региона Татьяна Шмелева.

Четверых детей из многодетной семьи органы опеки и полиция принудительно забрали 25 мая 2020 года на основании постановления главы района. Инцидент был снят на видео. На мать, которая отказалась отдавать детей, надели наручники, а позже оштрафовали за неподчинение требованиям полиции.

"Основания для отобрания были на тот момент. Родители не исполняли должным образом свои обязанности: отказывались от медицинских осмотров, лечения, вакцинации, не осуществляли должного ухода за детьми. В доме неоднократно замечали антисанитарные условия, поэтому опасность для здоровья детей была", - сказала Шмелева.

Медицинские работники, посещавшие семью, сообщали в районную комиссию по делам несовершеннолетних и другие органы профилактики об условиях, в которых растут дети, а также о том, что не всегда могут осмотреть новорожденных. Представители администрации, по словам Шмелевой, выезжали на место, беседовали с родителями, предупреждали, но других мер не предпринимали и конкретной помощи не оказывали. В то же время семья отказывалась от некоторых видов социальной помощи. На заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних, которое прошло в среду, эксперты пришли к выводу, что сложилась нездоровая практика по работе с семьей.

"Мы пришли к выводу признать работу органов учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Домбаровского района ненадлежащей. Координирующую роль комиссии признать несвоевременной и неэффективной", - добавила собеседница агентства.

Она также обратила внимание, что до момента изъятия детей органами опеки мужчина не был в зарегистрированном в браке с женщиной и детей не признавал, ответственности за них официально не нес. После инцидента пара расписалась, а мужчина признал отцовство. Сам он в интервью СМИ объяснял такое поведение отсутствием документов. "Не было цели отобрать детей с целью лишения родительских прав, но произошедшая ситуация должна научить родителей более ответственно относиться к своим обязанностям: мыть полы, убираться, мусор выносить, пеленки гладить новорожденному ребенку и заботиться о детях несколько иначе", - считает Шмелева.

Об инциденте

Прокуратура и СК ранее начали проверку по факту изъятия детей из семьи, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разобраться в ситуации, оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца.

По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области намерена оказать семье необходимую психологическую и юридическую помощь.

После возвращения из Москвы, где родители были на записи телепрограммы, пара в течение 14 дней будет находиться на самоизоляции, это предусмотрено указом главы региона для всех приезжающих в область. В это время, по словам вице-губернатора, министра здравоохранения региона и председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Татьяны Савиновой с ними будут работать медицинские и социальные работники, психологи. После этого семья сможет воссоединиться.