Военный суд продлил арест экс-замглаве Генштаба до 6 сентября

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд в четверг продлил срок ареста бывшему замглаве Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову, который обвиняется в крупном мошенничестве, до 6 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Арсланову на срок до 6 сентября", - зачитал решение судья Илья Романенков.

В ходе заседания Арсланов заявил о тяжелом состоянии своего здоровья, в частности, об опухоли печени и проблемах с сосудами головного мозга. "Согласно ответу из медсанчасти СИЗО, Арсланову оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы для его жизни и здоровья нет", - заявил следователь Сергей Пешков. Судья также зачитал материалы оперативно-разыскной деятельности, из которых следует, что Арсланов незадолго до ареста употреблял спиртные напитки, когда лечился в Центральном военном госпитале имени Мандрыка. Сам Арсланов назвал материалы оперативно-разыскной деятельности сфальсифицированными.

Также сторона защиты ходатайствовала о допросе в суде потерпевших и свидетелей обвинения. "Прошу адвокатам в этом отказать, так как данное ходатайство направлено на затягивание процесса, а также вызвано стремлением защиты ознакомиться с этими показаниями, на что она не имеет права на данной стадии процесса", - заявил военный прокурор Андрей Зеньков. Суд ходатайство защиты отклонил.

По версии следствия, генерал причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей.

Арсланова также считают причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей.