ГИТИС исключит абитуриентов из списков к прослушиванию за нарушение санитарных правил

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС установил правила проведения очных испытаний для абитуриентов. Их нарушение может грозить недопущением к участию в отборе, сообщается на сайте вуза.

"За нарушение требований данных правил поведения абитуриенты подлежат исключению из списков для участия в предварительных прослушиваниях", - говорится на сайте.

Согласно опубликованным правилам, абитуриенты обязаны являться на вступительные мероприятия строго к обозначенному при онлайн-регистрации времени. График электронной записи будет опубликован на официальном сайте института 10 июня. При входе в вуз будет проводиться термометрия, лица с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой допускаться не будут. В вузе и на прилегающих территориях будет обеспечено соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м, абитуриенты будут обязаны находиться в масках и перчатках.

Передвижение по территории и помещениям будет возможно только по выделенным и обозначенным специальными указателями маршрутам. Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, институт планирует также установить прозрачный экран перед членами приемной комиссии, уже производится закупка соответствующего оборудования.

Ранее Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России разработал рекомендации по проведению очных экзаменов в театральных учебных заведениях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Министерство также дало установку ректорам творческих вузов провести максимальное количество прослушиваний в онлайн-режиме.