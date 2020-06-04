Акция "Прошагай город" пройдет во всех городах Карелии с 15 августа по 5 сентября

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июня. /ТАСС/. Всероссийская акция "Прошагай город", направленная на развитие туризма, в 2020 году - в год столетия Карелии - пройдет во всех городах республики с 15 августа по 5 сентября. В качестве основной темы проекта для региона выбрали сохранение памяти о Великой Отечественной войне, сообщили в четверг в Фонде развития моногородов (Моногорода.рф).

"Всероссийский проект "Прошагай город", направленный на развитие туристического потенциала территорий и стимулирование развития малого бизнеса, проведут в Карелии в честь празднования столетия региона. Тематикой проведения проекта на территории Карелии Фонд Моногорода.рф предложил выбрать сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По правилам проекта любой житель города сможет отметить на онлайн-карте туристический объект, сопроводив точку информацией и фотографией. Акция "Прошагай город" уже проводилась в Карелии, но только в двух моногородах (Сегежа и Пудож), по ее итогам на картах появились около 40 новых достопримечательностей и объектов размещения. Всего в Карелии находится 11 моногородов.

"2020 год объявлен в нашей стране Годом памяти и славы. Карелия - уникальный регион с богатой военной историей, культурой. Эта тема особенно близка республике. Проект поможет рассказать об уникальных исторических местах Карелии не только российским туристам, о них узнают и за рубежом. Важно, чтобы память о подвигах героев войны продолжала жить", - приводит пресс-служба слова гендиректора фонда, зампредседателя ВЭБ.РФ Ирины Макиевой.

Акция проводится по инициативе Фонда развития моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и "Яндекс".

В 2020 году Карелия отмечает 100-летие республики. Празднования были намечены на 5 сентября. Однако из-за пандемии коронавируса власти приняли решение отменить все концерты и массовые мероприятия, намеченные на этот день, а сэкономленные средства направить на социально-экономическое развитие региона.