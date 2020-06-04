В канун дня рождения Пушкина в Тель-Авиве прошла поэтическая встреча, посвященная поэту

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Стихи Александра Пушкина прозвучали в четверг на русском и иврите на улице имени великого поэта в южной части Тель-Авива - древнем Яффо. Около 20 человек собрались у дома номер 9 по улице Пушкина, все в защитных масках и перчатках в соответствии с указаниями местных властей по предотвращению распространения коронавируса, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"В этом году 6 июня - день рождения Александра Сергеевича Пушкина - выпадает на субботу, когда в Израиле традицией запрещена любая работа. Поэтому мы решили провести уже ставший традиционным поэтический праздник в четверг, 4 июня. Обычно мы проводим его в День русского языка - международный день, посвященный русскому языку, учрежденный ООН в 2010 году, который отмечается 6 июня, в день рождения Пушкина, но в этом году проводим его на два дня раньше", - рассказал корреспонденту ТАСС Денис Пархомчук, глава Российского культурного центра (РКЦ) в Тель-Авиве, являющегося одним из организаторов мероприятия.

У дома номер 9 по улице Пушкина в Яффо сотрудники РКЦ установили портрет поэта и стол, на котором были выставлены его произведения, переведенные на несколько языков, включая иврит, собравшиеся возложили к портрету Пушкина цветы. На другом столе в соответствии с указаниями властей стоял стенд с дезинфицирующим гелем, масками и перчатками. Кроме этого, устроители мероприятия заготовили воду в индивидуальных бутылках на случай жары, но во время самого поэтического праздника пошел дождь - редкость в этих краях в начале июня.

"Практически каждый год, когда мы собираемся здесь, на улице Пушкина, идет дождь. Дождь - это благословение небес", - сказала собравшимся, многие из которых раскрывали в этом момент зонты, модератор праздника - филолог-русист, доктор языкознания Татьяна Яцюк. "Какое время, карантинное время. А надо помнить, что Болдинская осень - взлет гения Пушкина - пришлась тоже на карантинное время, холерное время. Именно тогда он написал огромное количество гениальных произведений", - напомнила она.

Участники поэтической встречи на улице имени поэта в четверг читали произведения Пушкина и стихи о нем на русском и иврите. В мероприятии приняли участие русскоязычные и коренные израильтяне, как взрослые, так и дети, за чтением стихов наблюдали прохожие и жители соседних домов с балконов. Причем местные объясняли прохожим, что собравшиеся читают стихи великого русского поэта на улице его имени в канун дня его рождения, и рассказывали, что к улице Пушкина примыкают улицы Данте, Расина, Микеланджело и Горького.

Улица Пушкина появилась в Яффо более полувека назад: 16 августа 1956 года муниципалитет Тель-Авива - Яффо присвоил улице под номером 3069 имя Александра Пушкина.