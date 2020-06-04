Власти Петербурга проверяют продуктовые наборы по жалобам на нарушение срока годности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга проведут лабораторные исследования товаров в продовольственных наборах, на качество которых пожаловались жители Кронштадтского района города. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков.

Администрация Кронштадтского района также сообщила в четверг, что совместно с правоохранительными органами проводит проверку по обращениям жителей Кронштадта по поводу продукции, входящей в состав полученных жителями в образовательных учреждениях продовольственных пайков. Речь идет о консервах с признаками несоответствия этикетки маркировке на банке или продукты с нарушением срока годности.

"На сегодняшний день мы подняли все документы, которые были оформлены при подготовке выдачи продуктовых наборов. Нами была произведена на стадии сбора наборов проверка данной продукции, взяты образцы на лабораторные исследования. Сегодня были повторно взяты на лабораторные исследования образцы уже партии, которая непосредственно попалась жителям нашего города", - сказал Барабанщиков.

Он добавил, что в зависимости от результатов исследования будут приняты решения и меры к поставщику продуктовых наборов. "Если будет подтверждена некачественность товаров, либо будет подтверждено, что это является фальсификатом, то к поставщику пищевых продуктов будут применены меры по 44 ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"), которые подразумевают его ответственность за некачественную услугу, штраф или включение в реестр недобросовестных поставщиков", - отметил Барабанщиков.

Результаты исследований будут готовы через несколько дней.