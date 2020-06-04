В Ненецком автономном округе подготовили два новых летних туристических маршрута

ТАСС, 4 июня. Два новых туристических маршрута подготовили в Ненецком автономном округе (НАО) на лето 2020 года: один пройдет через Ненецкий заповедник, а второй - через природный памятник "Каменный город". Об этом в четверг сообщил генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов на онлайн-конференции "Арктический туризм - новые вызовы для бизнеса".

"То, что мы хотим предложить в этом году, - это летние маршруты в Ненецкий автономный округ, которые недавно были разработаны центром развития бизнеса в Нарьян-Маре", - сказал Мамонтов.

Первый маршрут идет вдоль реки Печоры, доходит до Ненецкого заповедника и проходит на арктическое побережье. Туристы смогут посетить места, где проживают оленеводы, а также понаблюдать за морскими млекопитающими на побережье. Второй маршрут проходит вдоль реки Белая, через территорию природного памятника "Каменный город". Длительность каждого маршрута составит 5-6 дней.

Памятник природы "Каменный город" представляет собой причудливые фигуры из каменных пород, образовавшиеся благодаря морозному выветриванию и дождевым потокам.