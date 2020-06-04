Ивановский водозабор реконструируют за три года

ТАСС, 4 июня. Водозабор в местечке Авдотьино в Иванове, первые сооружения которого были построены еще в 1925 году, будет полностью реконструирован в ближайшие три года за счет средств гранта Нового банка развития (НБР). Объем инвестиций составит более 5 млрд рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

Сегодня объект, который предстоит реконструировать, посетил губернатор Станислав Воскресенский.

"Это инвестиции в строительство объектов "Водоканала", которые позволят улучшить качество воды более чем для половины жителей города Иваново. Это очень важно. Для этого правительство России берет кредит, для нас это не кредит, можно сказать, это грант, инвестиционный подарок по линии международных организаций", - приводит слова главы региона пресс-служба.

По данным пресс-службы, грант Нового банка развития составит 5,56 млрд рублей. Строительные работы стартуют уже этим летом и продлятся три года. В рамках проекта планируется реконструировать станцию водоподготовки и построить новый водовод, который будет поставлять воду на станцию из водохранилища, минуя реку Уводь, откуда водозабор осуществляется сейчас.

"Реализация проекта не повлечет дополнительной тарифной нагрузки на жителей города", - уточнили ТАСС в правительстве региона.

Первые сооружения очистной насосной водонапорной станции в Авдотьино были запущены в работу в 1925 году. С 1955 по 1981 годы в эксплуатацию были введены три блока очистных сооружений. С тех пор технологическая схема очистки на станции почти не изменилась, что вызывает много нареканий. После реконструкции водозабора в историческом здании планируют создать музей.