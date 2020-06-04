В Мордовии препарат против коронавируса тестируют на 100 пациентах

ТАСС, 4 июня. Исследование противовирусного препарата для лечения коронавируса проводят на 100 зараженных жителях Мордовии, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона в соцсети "ВКонтакте".

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"В Мордовии проходит клиническое исследование противовирусного препарата для лечения коронавируса. В эксперименте задействовано 100 больных в состоянии средней степени тяжести", - отмечается в сообщении.

В эксперименте участвуют пять медучреждений региона: инфекционная больница, республиканская клиническая больница им. С. В. Каткова, Рузаевская больница, республиканская клиническая больница №5, а также поликлиника №2 в Саранске.

"Клинические испытания лекарства проходят с участием ученых Мордовского госуниверситета. Возглавляет команду профессионалов доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор медицинского института МГУ им. Н. П. Огарева Лариса Балыкова", - указано в сообщении.

По данным властей региона, в среднем длительность тестирования составляет 28 дней. "В случае положительного результата будет возможен масштабный запуск производства и поставок препарата в медучреждения страны. Препарат от COVID-19 разработан компанией "Промомед" на базе завода "Биохимик", - отмечается в сообщении. Испытания препарата проходят также в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске и Рязани.

В Мордовии, по данным на 4 июня, подтвержден 2 051 случай заражения коронавирусной инфекцией, 1 016 человек выписаны из больниц после выздоровления, 14 пациентов умерли.