Кадыров: пострадавшие от непогоды соцобъекты в Чечне восстановят за несколько дней

ГРОЗНЫЙ, 4 июня. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий ливней и шквалистого ветра в Чеченской Республике вступили в завершающую стадию, все пострадавшие от стихии социальные объекты будут восстановлены в течение нескольких дней, сообщил в четверг на своей официальной странице "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

"Работы вступили в завершающую стадию. До конца суток полностью будет возобновлена подача газа и электричества, завершится ремонт пострадавших жилых объектов. В течение нескольких дней восстановим социальные объекты", - написал Кадров, уточнив, что до конца суток будет полностью возобновлена подача газа и электричества, завершится ремонт пострадавших жилых объектов.

Он добавил, что поручил республиканскому Минздраву взять на особый контроль оказание помощи пострадавшей девочке из Ачхой-Мартановского района, в результате стихии получившей травму лица и глаза. "Ей оказаны квалифицированные медицинские услуги. Я поручил Минздраву взять ее ситуацию под особый контроль и оказать всю необходимую помощь вплоть до пластической операции", - отметил глава республики.

По словам Кадырова, травмы различной степени получил 21 человек. "Самое главное - жертв среди населения нет. Частично или полностью повреждены кровли и ограды частных домов, сооружений и зданий, ЛЭП и объектов газоснабжения. Наибольший ущерб нанесен городу Грозному и четырем районам: Курчалоевскому, Наурскому, Грозненскому, Шелковскому", - добавил он.

В среду в Чечне ураганный ветер с дождем повалил деревья, рекламные щиты, сорвал кровли жилых домов, административных зданий и школ, повреждены линии электропередачи и газопроводы. МЧС сообщал, что в регионе госпитализированы три человека, в том числе один ребенок. Были повреждены кровли 17 зданий, в том числе 12 жилых домов.