Умер один из основателей рок-группы The Sweet Стив Прист

ТАСС, 4 июня. Один из основателей британской рок-группы The Sweet, бас-гитарист Стив Прист ушел из жизни в четверг в возрасте 72 лет. Об этом семья музыканта сообщила на официальной странице группы в Facebook.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что сегодня Стив Прист, один из основателей The Sweet, покинул нас", - говорится в заявлении. Причина смерти не уточняется.

Прист вместе с тремя музыкантами основал группу в 1968 году. До своего распада в 1982 году коллектив успел выпустить более 10 альбомов. В 2008 году Прист создал новую версию группы, которая совершила несколько турне по странам Северной и Южной Америки.