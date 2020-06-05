Телемост Женева-Москва станет частью традиционного для ООН Дня русского языка

МОСКВА/ЖЕНЕВА, 5 июня. /ТАСС/. Ставший доброй традицией в ООН День русского языка пройдет в этом году в виртуальном формате: в пятницу Москву свяжет с Женевой телемост. Среди его участников - глава Отделения ООН в дипломатической столице Европы Татьяна Валовая, постоянный представитель России в женевской штаб-квартире всемирной организации Геннадий Гатилов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, депутат Государственной думы, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

В России по соответствующему указу президента в 2011 году был учрежден государственный праздник, который отмечается ежегодно 6 июня в день рождения Александра Пушкина, считающегося основоположником современного русского литературного языка. И в стране, и в мире этот день традиционно празднуется с большим количеством культурных мероприятий, что свидетельствует о популярности русского языка, который также является одним из шести официальных языков ООН.

Учреждение же Международного дня русского языка ООН состоялось ровно 10 лет назад, по случаю чего в пятницу в рамках телемоста также пройдет онлайн-марафон совместно с проектом "Театральная Россия". Режиссеры, актеры, художественные руководители ведущих российских театров выступят с поздравлениями, представят отрывки из киноверсий культовых спектаклей по произведениям классиков и современников. Как и в прошлые годы, нынешний День русского языка предоставит возможность ближе познакомиться с богатой культурой России.

Как подчеркивается в приглашении, разосланном Отделением ООН в Женеве представителям дипломатического корпуса, "богатый русский язык активно живет в театре". Российские театры отметят День русского языка представлениями в различных жанрах. Актеры 15 театров "прочтут отрывки из произведений классиков, установив таким образом интеллектуальный мост между Россией, Европой и всем миром".

Трансляция онлайн-марафона начнется в 14:00 по московскому времени (в 13:00 по женевскому), ее можно будет увидеть на портале культура.рф и на официальной странице портала соцсети "Одноклассники". Организаторами мероприятия выступили отделение ООН в Женеве и постпредство России при нем, а также оргкомитет международного фестиваля "Российские культурные сезоны".