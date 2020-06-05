Минобороны отобрало первую группу добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

"Накануне военнослужащие из состава первой группы добровольцев, прибывших в специальное медицинское учреждение Минобороны России, прошли всестороннее углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к проведению клинических испытаний. По результатам медицинских исследований был определен окончательный состав группы, помещаемой на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации", - отмечается в газете.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ определило состав первой группы добровольцев для испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в газете "Красная звезда" .

Вакцина уже прошла испытания на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных (обезьянах и хомяках) в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

2 июня в Минобороны РФ сообщили, что для проверки безопасности и эффективности вакцины из различных подразделений по всей России было отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все они военнослужащие по контракту, прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет. Среди 50 добровольцев - 10 медицинских работников, в том числе трое врачей.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса. По его словам, доклинические исследования предполагалось завершить до 1 июня, а клинические - до конца июля. Клинические испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны, где ранее уже были изучены и успешно испытаны вакцины против лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного симптома (MERS), а также универсальной вакцины против гриппа.