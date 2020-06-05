В Якутии возбудили административное дело о загрязнении реки в Алданском районе

ЯКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Административное дело о загрязнении реки Ыллымах в Алданском районе возбуждено Якутии, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Алданским комитетом государственного экологического надзора возбуждено и проводится административное расследование по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ ("Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение")", - говорится в сообщении.

В июне прошел рейд с обследованием акватории реки Ыллымах и отбором проб воды. Было установлено загрязнение водного объекта в зоне промышленной деятельности ООО "Прогресс". Пробы воды, отобранные из реки, направлены для анализа и экологической экспертизы в республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга.

"Результаты проверочных мероприятий, в том числе взыскание ущерба, причиненного окружающей среде, находятся на контроле Якутской природоохранной прокуратуры", - отметили в ведомстве.