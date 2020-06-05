Минкомсвязь обновила график вывозных авиарейсов до 17 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов до 17 июня - всего с 5 по 17 июня запланировано 46 рейсов, следует из сообщения в созданном министерством Telegram-канале для вывоза пассажиров из-за рубежа.

По данным Минкомсвязи, 5 июня состоится еще один рейс из Ларнаки в Москву, а также семь рейсов в Москву из Парижа, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, Сантьяго, Гаваны, Эр-Рияд и Бейрута. 6 июня состоятся рейсы из Ташкента в Новосибирск и из Бангкока во Владивосток.

На следующий день, 7 июня, запланированы рейсы Бишкек - Москва, Ош - Новосибирск, Кишинев - Москва, Ташкент - Санкт-Петербург, Белград - Москва. 8 июня состоится вывозной рейс из Ташкента в Москву.

График на 9 июня включает в себя два рейса в Москву из Тель-Авива и Тегерана, а также рейсы Токио - Владивосток, Нью-Йорк - Санкт-Петербург - Москва. 10 июня состоятся рейсы из Еревана в Краснодар и Минеральные воды, из Каира в Москву и из Пхукета во Владивосток.

На четверг, 11 июня, запланированы рейс Кейптаун - Касабланка (Марокко) - Москва, а также рейсы из Денпасара и Бангкока в Казань и Красноярск. График на 12 июня предусматривает рейс из Парижа в Москву, а на 13 июня - рейсы из Гоа и Бангкока в Ростов-на-Дону, а также из Лондона и Оша в Москву.

14 июня состоятся рейсы Денпасар - Москва - Санкт-Петербург, Денпасар - Сочи, Хошимин - Москва - Санкт-Петербург, Хошимин - Сочи, Бишкек - Москва, а на следующий день, 15 июня, - рейсы из Еревана и Антальи в Казань и Махачкалу, а также рейс Дубай - Москва. На 16 июня запланирован вывозной рейс из Дели в Москву, а 17 июня - из Бишкека в Казань.