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Пандемия коронавируса нового типа

В Минздраве рассказали, что каждый второй умерший с COVID-19 в Забайкалье был онкобольным

Всего от коронавируса в регионе умерло 26 пациентов

ЧИТА, 5 июня. /ТАСС/. Двенадцать из 26 пациентов, которые умерли от нового коронавируса в Забайкальском крае, были онкобольными, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

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В середине мая врачи диагностировали коронавирус у 66 пациентов краевого онкодиспансера в Чите, через полторы недели число зараженных в учреждении выросло до 117. Из-за этого в диспансере ввели карантин и перенаправили пациентов в другие медицинские организации.

"Всего в моностационарах скончались 26 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжелыми сопутствующими патологиями. Из них 12 имели онкологические заболевания и входили в группу риска. Лечение по основному заболеванию они получали в срок", - уточнили в министерстве.

По прогнозам краевого Минздрава, онкодиспансер сможет снова принимать пациентов через неделю.

В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных с этой инфекцией. Предполагается, что в госпитале будет 100 коек с возможностью увеличения коечного фонда. Кроме того, в Чите по поручению главы государства работает бригада московских врачей.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 1 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 750 пациентов выписаны.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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